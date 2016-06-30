Кто напал на аэропорт в Стамбуле?
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ТВ-новости: кто напал на аэропорт в Стамбуле?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 30 июня:

  • Лидер кампании за выход Британии из ЕС, бывший мэр Лондона Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера. Как разворачивается борьба за лидерство у консерваторов.
  • Турецкие СМИ сообщают, что теракты в аэропорту Стамбула совершили выходцы из стран бывшего СССР. Почему в Турции резко выросло число нападений на гражданские объекты?
  • И почему уроки первой мировой войны по-прежнему актуальны. Во Франции проходят памятные мероприятия в ознаменование столетия с начала битвы при Сомме - самого кровавого сражения в британской истории.
  • 30 июня 2016
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