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Видео
Как вырастить в пробирке боевой дрон
Анимация от компании BAE Systems демонстрирует "выращивание" дронов в лабораторных условиях.
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3 июля 2016
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