How 'chemputer' could 'grow' drones
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Как вырастить в пробирке боевой дрон

Анимация от компании BAE Systems демонстрирует "выращивание" дронов в лабораторных условиях.

  • 3 июля 2016
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