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"Юнона" прорвалась на орбиту Юпитера: что дальше?
Космический зонд "Юнона" стоимостью более миллиарда долларов провел в полете пять лет и через 3 миллиарда километров добрался до орбиты Юпитера.
Центра управления полетами НАСА затаив дыхание ждал от зонда сигнала, и он пришел!
Однако теперь начинается самое главное: зонда приступает к исследованию самой крупной планеты Солнечной системы, которая таит множество загадок.
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5 июля 2016
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