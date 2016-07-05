"Юнона" на орбите Юпитера: что дальше?
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Юнона" прорвалась на орбиту Юпитера: что дальше?

Космический зонд "Юнона" стоимостью более миллиарда долларов провел в полете пять лет и через 3 миллиарда километров добрался до орбиты Юпитера.

Центра управления полетами НАСА затаив дыхание ждал от зонда сигнала, и он пришел!

Однако теперь начинается самое главное: зонда приступает к исследованию самой крупной планеты Солнечной системы, которая таит множество загадок.

  • 5 июля 2016
Go to next video: Украина: будет ли мир после разведения войск? | ТВ-новости