Звуки, записанные зондом "Юнона" на орбите Юпитера

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НАСА опубликовало звуковую запись, сделанную космическим аппаратом "Юнона" в момент вхождения в магнитосферу Юпитера.

Зонд "Юнона" стал вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера после "Галилео", находившегося на орбите планеты с 1995-го по 2003 год.

Чтобы достичь Юпитера, космическому аппарату стоимостью 1 млрд долларов потребовалось пять лет. Он был запущен в 2011 году и с тех пор преодолел 3 млрд километров.