"Моему сыну 10 лет. Он весит 188 кг"
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Родители в Индонезии посадили 10-летнего сына на диету, лишь когда его вес достиг 188 кг.

10-летний Арья из Индонезии страдает от серьезной формы ожирения.

Его мать Рокая рассказывает, что ребенок не может ходить в школу, поскольку ходьба вызывает у него сильную одышку.

По словам Рокая, ей трудно было отказать ребенку в любимой еде.

Однако сейчас родители Арьи все-таки посадили его на диету из-за опасений за его здоровье.

  • 6 июля 2016
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