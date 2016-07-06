"Моему сыну 10 лет. Он весит 188 кг"

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Родители в Индонезии посадили 10-летнего сына на диету, лишь когда его вес достиг 188 кг.
10-летний Арья из Индонезии страдает от серьезной формы ожирения.
Его мать Рокая рассказывает, что ребенок не может ходить в школу, поскольку ходьба вызывает у него сильную одышку.
По словам Рокая, ей трудно было отказать ребенку в любимой еде.
Однако сейчас родители Арьи все-таки посадили его на диету из-за опасений за его здоровье.
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6 июля 2016
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