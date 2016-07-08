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Ни рыбы ни мяса: браконьеры подрывают экономику Гвинеи
Незаконная ловля рыбы - весьма доходное дело. Однако по оценкам ООН, мировая экономика теряет на этом до 23 млрд долларов в год.
Самый большой улов преступники собирают в водах у побережья Западной Африки, где расположены самые бедные в мире страны, которые не в силах бороться с порочной практикой.
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8 июля 2016
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