Cаммит НАТО: альянс отправляет войска в Восточную Европу

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На двухдневном саммите НАТО в Варшаве альянс принимает историческое решение - впервые со времен окончания холодной войны в странах Балтии и Польше будут размещены военные части союзников.

В саммите принимают участие 65 делегаций из 28 стран НАТО, а также 26 государств-партнеров.

Основной темой саммита является противодействие угрозам со стороны России. Кроме того, будет обсуждаться укрепление сотрудничества с Украиной, Грузией и Молдовой.