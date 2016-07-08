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Cаммит НАТО: альянс отправляет войска в Восточную Европу
На двухдневном саммите НАТО в Варшаве альянс принимает историческое решение - впервые со времен окончания холодной войны в странах Балтии и Польше будут размещены военные части союзников.
В саммите принимают участие 65 делегаций из 28 стран НАТО, а также 26 государств-партнеров.
Основной темой саммита является противодействие угрозам со стороны России. Кроме того, будет обсуждаться укрепление сотрудничества с Украиной, Грузией и Молдовой.
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8 июля 2016
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