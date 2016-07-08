Робот "Пеппер" заменит учителей?
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В Британии роботов подключают к образовательному процессу

Разработанный в Японии робот "Пеппер" будет помогать детям учиться программированию.

В сентябре инновационные занятия начнутся в Лондонском колледже инженерии и дизайна.

Робот "Пеппер" уже используется в британских банках, торговых центрах и в больницах.

  • 8 июля 2016
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