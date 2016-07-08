Даллас: выстрелы и паника на улицах
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Снайпер открыл огонь по полицейским в Далласе

В Далласе во время акции протеста против полицейского насилия неизвестные открыли стрельбу по полицейским.

По меньшей мере пять полицейских убиты.

По подозрению в убийстве полицейских задержаны три человека, четвертый подозреваемый убит.

  • 8 июля 2016
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