Даллас: выстрелы и паника на улицах

Спросили Зеленского о "формуле Штайнмайера". Он ушел от ответа. Три раза

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не пояснял, получил ли он гарантии отвода войск и контроля границы до самих выборов. Би-би-си спросила его об этом.