ИГ распространило видео "крушения российского вертолета"
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ИГ распространило видео "крушения российского вертолета"

Экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, включая Великобританию и Россию, распространила видеозапись гибели вертолета, как утверждается, с российскими пилотами в Сирии.

Би-би-си не может подтвердить подлинность видео.

  • 11 июля 2016
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