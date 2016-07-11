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Видео
ИГ распространило видео "крушения российского вертолета"
Экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, включая Великобританию и Россию, распространила видеозапись гибели вертолета, как утверждается, с российскими пилотами в Сирии.
Би-би-си не может подтвердить подлинность видео.
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11 июля 2016
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