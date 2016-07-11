Тереза Мэй может стать премьером уже в среду
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Тереза Мэй станет премьером Британии уже в среду

Андреа Ледсом, один из двух кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, выступила сегодня с неожиданным заявлением, сообщив, что снимает свою кандидатуру в пользу Терезы Мэй.

После этого нынешний премьер Дэвид Кэмерон сообщил собравшимся на Даунинг стрит, 10, что кампания по выбору нового лидера Консервативной партии закончена, и что уже в среду Тереза Мэй станет новым премьер-министром.

  • 11 июля 2016
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