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Тереза Мэй станет премьером Британии уже в среду
Андреа Ледсом, один из двух кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, выступила сегодня с неожиданным заявлением, сообщив, что снимает свою кандидатуру в пользу Терезы Мэй.
После этого нынешний премьер Дэвид Кэмерон сообщил собравшимся на Даунинг стрит, 10, что кампания по выбору нового лидера Консервативной партии закончена, и что уже в среду Тереза Мэй станет новым премьер-министром.
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11 июля 2016
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