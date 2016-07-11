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ТВ-новости: Тереза Мэй стала новым лидером консерваторов
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 11 июля:
- Новый лидер консерваторов Тереза Мэй станет и новым премьер-министром страны уже в среду. Что известно о второй женщине, занимающей этот пост в британской истории.
- В Японии на выборах победила правящая коалиция премьера Синдзо Абэ. Теперь страна сможет пересмотреть пацифистскую статью конституции.
- И кем считают себя жители Донбасса - украинцами или русскими. Наш корреспондент задала этот вопрос жителям Славянска.
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11 июля 2016
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