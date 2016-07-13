Пляж в Линкольншире: дроны вместо официантов?

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На пляже в Британии успешно опробовали дронов вместо официантов
На пляже города Маблторп в британском Линкольншире мороженое отдыхающим доставил дрон.
Молодые люди заказали два рожка при помощи мобильного приложения.
После этого дрон, оснащенный тремя датчиками GPS, успешно доставил заказ.
Оператор Майкл Хен рассказал, что система доставки еды подобным образом пока тестируется, и для ее запуска необходимо получить разрешение от управления гражданской авиации.
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13 июля 2016
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