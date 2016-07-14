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Чего ждать от Джонсона во главе Форин-офиса
Неделя сюрпризов в британской политике, как оказалось, еще не закончилась. Борис Джонсон неожиданно назначен министром иностранных дел.
Надежды на то, что после референдума ему удастся занять премьерское кресло, Джонсону пришлось оставить в результате недавних внутрипартийных баталий консерваторов.
Однако люди, знающие бывшего мэра Лондона, настаивают на том, что он прекрасно справится с ответственной работой в правительстве.
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14 июля 2016
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