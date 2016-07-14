Чего ждать от Джонсона во главе Форин-офиса
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Чего ждать от Джонсона во главе Форин-офиса

Неделя сюрпризов в британской политике, как оказалось, еще не закончилась. Борис Джонсон неожиданно назначен министром иностранных дел.

Надежды на то, что после референдума ему удастся занять премьерское кресло, Джонсону пришлось оставить в результате недавних внутрипартийных баталий консерваторов.

Однако люди, знающие бывшего мэра Лондона, настаивают на том, что он прекрасно справится с ответственной работой в правительстве.

  • 14 июля 2016
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