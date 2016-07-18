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Нападение в Ницце: как остановить радикальный ислам?
Власти Франции до сих пор пытаются разобраться в том, какие мотивы были у мужчины, совершившего нападение в Ницце, жертвами которого стали более 80 человек.
Корреспондент Би-би-си Тим Маффетт провел несколько дней в Ницце, чтобы попытаться понять, какие меры принимаются для того, чтобы предотвратить радикализацию молодых мусульман в регионе.
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18 июля 2016
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