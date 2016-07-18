ТВ-новости: МОК может отстранить Россию от Олимпиады в Рио
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ТВ-новости: МОК может отстранить Россию от Олимпиады в Рио

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 18 июля

  • Власти России поощряли допинг-программу, говорится в независимом докладе Всемирного антидопингового агентства. Что решит МОК по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде в Рио?
  • В Турции проходят массовые аресты после неудачной попытки переворота. Лидеры ЕС призывают Анкару соблюдать закон.
  • Радиоуправляемые жуки могут стать эффективным средством в поисках пострадавших при стихийных бедствиях. Но оправдано ли такое использование живых существ?
  • 18 июля 2016
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