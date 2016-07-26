Посылки дроном? Amazon тестирует британские небеса

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Британские власти и компания Amazon договорились о тестировании воздушной доставки посылок
Гигант интернет-торговли, компания Amazon, договорилась с британскими властями о тестовых полетах почтовых дронов. В будущем они смогут доставлять посылки покупателям спустя полчаса после заказа.
Компания оплачивает эту программу, цель которой - понять, какие вопросы, технологические и юридические, ставит перед властями этот почти фантастический процесс. Чиновники говорят, что за Amazon пойдут и другие компании.
Репортаж корреспондента Би-би-си Ричарда Уэсткотта.
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26 июля 2016
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