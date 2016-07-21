ТВ-новости: Турция приостанавливает действие Европейской конвенции по правам человека
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ТВ-новости: Турция приостанавливает действие Европейской конвенции по правам человека

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 21 июля:

  • Турция приостанавливает действие Европейской конвенции по правам человека в связи с введением чрезвычайного положение. Противники президента Эрдогана называют это наступлением на демократию.
  • Грузинские джихадисты. Почему молодые люди из Панкисского ущелья уезжают сражаться в рядах экстремистов в Сирии и Ираке.
  • Спортивный арбитражный суд поддержал решение не допускать российских легкоатлетов к Олимпиаде в Рио. Повлияет ли это решение на МОК, который может не допустить к соревнованиям всю сборную страны?
  • 21 июля 2016
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