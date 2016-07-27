Скорбь и страх: в Ираке поминают жертв самого страшного взрыва, совершенного ИГ

Скорбь и страх: в Ираке поминают жертв взрыва, совершенного ИГ
В Ираке поминают жертв самого страшного взрыва из всех, осуществленных боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран).
Чуть меньше месяца назад в результате подрыва грузовика, начиненного взрывчаткой, на одной из улиц Багдада погибли 292 человека.
Теперь руины некогда оживленного торгового центра, располагавшегося на этой улице, на время превратились в храм.
По словам корреспондента Би-би-си Лиз Дюсет, побывавшей на месте трагедии, помимо скорби, в Багдаде ощущается страх, что за этим взрывом могут последовать и другие нападения.
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27 июля 2016
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