Скорбь и страх: в Ираке поминают жертв самого страшного взрыва, совершенного ИГ
Media playback is unsupported on your device
Видео

Скорбь и страх: в Ираке поминают жертв взрыва, совершенного ИГ

В Ираке поминают жертв самого страшного взрыва из всех, осуществленных боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран).

Чуть меньше месяца назад в результате подрыва грузовика, начиненного взрывчаткой, на одной из улиц Багдада погибли 292 человека.

Теперь руины некогда оживленного торгового центра, располагавшегося на этой улице, на время превратились в храм.

По словам корреспондента Би-би-си Лиз Дюсет, побывавшей на месте трагедии, помимо скорби, в Багдаде ощущается страх, что за этим взрывом могут последовать и другие нападения.

  • 27 июля 2016
Go to next video: В СПА-центр Сопота залез медведь