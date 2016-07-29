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Чего добиваются Москва и Дамаск в Алеппо?
Россия объявила о начале масштабной гуманитарной операции в Алеппо.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, мирные жители смогут покинуть город через три гуманитарных коридора, еще один коридор будет открыт для повстанцев и боевиков, которые пожелают сложить оружие.
В то же время министры иностранных дел Франции и Великобритании призвали правительство Сирии и его союзников прекратить осаду Алеппо.
Корреспондент Арабской службы Би-би-си Иссам Икирмау объясняет, что же происходит сейчас в Алеппо.
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29 июля 2016
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