Гуманитарная операция России в Алеппо
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Чего добиваются Москва и Дамаск в Алеппо?

Россия объявила о начале масштабной гуманитарной операции в Алеппо.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, мирные жители смогут покинуть город через три гуманитарных коридора, еще один коридор будет открыт для повстанцев и боевиков, которые пожелают сложить оружие.

В то же время министры иностранных дел Франции и Великобритании призвали правительство Сирии и его союзников прекратить осаду Алеппо.

Корреспондент Арабской службы Би-би-си Иссам Икирмау объясняет, что же происходит сейчас в Алеппо.

  • 29 июля 2016
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