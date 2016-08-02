Наводнение в США: живая цепь для спасения утопающей
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Наводнение в США: живая цепь спасает водителя

На этих кадрах из американского штата Мэриленд, который пострадал от разрушительного наводнения, видно, как люди выстраиваются в живую цепь и вытаскивают девушку, чей автомобиль захлестывают мощные потоки воды.

Наводнение в Мэриленде, вызванное затяжными проливными дождями и выходом из берегов двух больших рек, привело к гибели двух человек. Согласно сообщениям местных СМИ, это водители, которые не смогли выбраться из затопленных машин.

Видео не сопровождается комментарием.

  • 2 августа 2016
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