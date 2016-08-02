Трамп назвал Клинтон дьяволом
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Трамп назвал Клинтон дьяволом

Выступая с предвыборной речью в Пенсильвании, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу Хиллари Клинтон дьяволом. Он заявил, что сенатор-демократ Берни Сандерс, участвовавший в предвыборной гонке и впоследствии заявивший, что будет голосовать за Клинтон, совершил ошибку, заключив с ней сделку.

“Боюсь, результаты выборов будут сфальсифицированы. Я должен честно об этом сказать”, - добавил Трамп.

  • 2 августа 2016
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