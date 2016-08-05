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Обама: Ирану выкуп не платили
Президент США Барак Обама категорически отверг предположение, что Америка могла заплатить Ирану 400 миллионов долларов за освобождение американцев из иранских тюрем.
С таким утверждением выступили республиканцы, предположившие, что администрация Обамы заплатила выкуп наличными в разной валюте, включая евро и швейцарские франки.
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5 августа 2016
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