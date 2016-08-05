Обама: мы не платили Ирану выкуп за заложников
Media playback is unsupported on your device
Видео

Обама: Ирану выкуп не платили

Президент США Барак Обама категорически отверг предположение, что Америка могла заплатить Ирану 400 миллионов долларов за освобождение американцев из иранских тюрем.

С таким утверждением выступили республиканцы, предположившие, что администрация Обамы заплатила выкуп наличными в разной валюте, включая евро и швейцарские франки.

  • 5 августа 2016
Go to next video: Жизнь после смерти: как в Дании удалось оживить семерых детей