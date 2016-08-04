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ТВ-новости: нападение в Лондоне - полиция изучает мотивы преступления
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 4 августа:
- Нападение в Лондоне. Полиция считает, что причиной нападения норвежца сомалийского происхождения, убившего ножом женщину и ранившего еще пять человек, может быть психическое расстройство.
- Бесплодные комары против Зики. Китайские ученые заражают насекомых с тем, чтобы сократить популяцию разносчиков вируса.
- Не первая, но единственная. Как крохотный шотландский остров ищет учительницу для немногочисленных школьников.
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4 августа 2016
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