ТВ-новости: нападение в Лондоне – полиция изучает мотивы преступника
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ТВ-новости: нападение в Лондоне - полиция изучает мотивы преступления

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 4 августа:

  • Нападение в Лондоне. Полиция считает, что причиной нападения норвежца сомалийского происхождения, убившего ножом женщину и ранившего еще пять человек, может быть психическое расстройство.
  • Бесплодные комары против Зики. Китайские ученые заражают насекомых с тем, чтобы сократить популяцию разносчиков вируса.
  • Не первая, но единственная. Как крохотный шотландский остров ищет учительницу для немногочисленных школьников.
  • 4 августа 2016
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