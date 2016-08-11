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Мужчину на присосках задержали на 21-м этаже небоскреба Trump Tower
В Нью-Йорке молодой человек пытался залезть на 58-этажный небоскреб Trump Tower, чтобы встретиться с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
Полиция помешала этому плану на уровне 21-го этажа – 20-летнего "скалолаза" задержали и доставили в больницу для психиатрического обследования.
По словам полицейских, он хотел познакомиться с Трампом и, вероятно, не желал причинять никому вреда.
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11 августа 2016
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