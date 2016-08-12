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ТВ-новости: кто стоит за взрывами в Таиланде
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 12 августа:
- Взрывы в Таиланде. Власти страны не считают, что к нападениям причастны международные экстремистские организации.
- Запятнанная репутация и коллективная жертва. Корреспондент Би-би-си выяснял в Сочи, что россияне думают о допинговом скандале, в центре которого оказалась их страна.
- "Петербургская англомания". Каким был вклад британцев в строительство Северной Пальмиры.
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12 августа 2016
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