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Поляки готовятся отражать нападение России
Примерно 100 тысяч человек вошли в польские военизированные группы, задача которых - предотвращение военной угрозы. Другие – так называемые сурвивалисты – учатся выживать в экстремальных условиях на случай вторжения.
Правительство Польши надеется, что эти группы составят основу Сил территориальной обороны.
Добровольцы объяснили, почему они вступили в эту группу и зачем готовятся к отражению нападения со стороны России.
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12 августа 2016
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