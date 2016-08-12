Поляки готовятся отражать нападение России
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Поляки готовятся отражать нападение России

Примерно 100 тысяч человек вошли в польские военизированные группы, задача которых - предотвращение военной угрозы. Другие – так называемые сурвивалисты – учатся выживать в экстремальных условиях на случай вторжения.

Правительство Польши надеется, что эти группы составят основу Сил территориальной обороны.

Добровольцы объяснили, почему они вступили в эту группу и зачем готовятся к отражению нападения со стороны России.

  • 12 августа 2016
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