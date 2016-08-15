Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Турция после путча: аресты и разрушенный парламент
После попытки переворота в Турции прошел ровно месяц.
Чистки, проводимые властями, достигли беспрецедентного размаха. Более 23 тысяч человек были задержаны или арестованы, 82 тысячи лишились своих должностей.
Похоже, в "новой Турции" ты либо выступаешь сторонником режима, либо рискуешь быть объявленным последователем путчистов.
Репортаж корреспондента Би-би-си Марка Лоуэна.
-
15 августа 2016
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне