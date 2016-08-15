Турция после путча: аресты и разрушенный парламент

Россияне – о "новой" дружбе России и Турции

На встрече президентов России и Турции в Петербурге Владимир Путин и Реджеп Эрдоган фактически объявили о новом потеплении в отношениях двух стран. Русская служба Би-би-си поинтересовалась у прохожих на улицах Москвы, как они относятся к "новой" дружбе России и Турции.