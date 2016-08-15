Турция после путча: аресты и разрушенный парламент
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Турция после путча: аресты и разрушенный парламент

После попытки переворота в Турции прошел ровно месяц.

Чистки, проводимые властями, достигли беспрецедентного размаха. Более 23 тысяч человек были задержаны или арестованы, 82 тысячи лишились своих должностей.

Похоже, в "новой Турции" ты либо выступаешь сторонником режима, либо рискуешь быть объявленным последователем путчистов.

Репортаж корреспондента Би-би-си Марка Лоуэна.

  • 15 августа 2016
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