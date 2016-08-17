ТВ-новости: чиновник МОК задержан по делу о спекуляции билетами
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ТВ-новости: чиновник МОК задержан по делу о спекуляции билетами

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 17 августа:

  • Жизнь после химической атаки. Маленькая жительница Алеппо, выжившая после атаки хлором, идет на поправку.
  • Лишние билетики Патрика Хики. В Рио по подозрению в незаконной продаже билетов арестован глава Европейских олимпийских комитетов.
  • Рейдерский захват. Журналисты исторического журнала в Китае обвинили власти в подавлении инакомыслия.
  • 17 августа 2016
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