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Перевозчики мигрантов блокируют дороги в Кале
Вооруженные люди в масках блокируют дороги во французском Кале и угрожают водителям грузовиков с требованием перевезти в Британию мигрантов.
Полиция патрулирует магистрали, однако власти Кале призывают к введению в город армии.
Репортаж корреспондента Би-би-си Колина Кембэлла.
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26 августа 2016
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