Перевозчики мигрантов блокируют дороги в Кале
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Перевозчики мигрантов блокируют дороги в Кале

Вооруженные люди в масках блокируют дороги во французском Кале и угрожают водителям грузовиков с требованием перевезти в Британию мигрантов.

Полиция патрулирует магистрали, однако власти Кале призывают к введению в город армии.

Репортаж корреспондента Би-би-си Колина Кембэлла.

  • 26 августа 2016
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