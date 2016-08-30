Хотят ли в Ирландии получить от Apple 13 млрд евро?
Власти ЕС постановили взыскать с американской корпорации Apple 13 млрд евро (14,5 млрд долларов) в пользу властей Ирландии в качестве возмещения потерь, которые ирландская экономика якобы понесла из-за невыплаченных компанией налогов.
По результатам антимонопольного расследования, которое продолжалось три года, Еврокомиссия сочла незаконным соглашение, заключенное Apple с правительством Ирландии в начале 1990-х годов.
С этим решением не согласны не только в Apple, но и в самой Ирландии: стороны утверждают, что договор о налогообложении был составлен законно и не ущемил ничьих интересов.
Компания уже заявила, что обжалует решение.
Как отреагировали на постановление в Еврокомиссии жители самой Ирландии?
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30 августа 2016
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