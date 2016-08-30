Улуру - священная скала с высоты птичьего полета
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Улуру - священная скала с высоты птичьего полета

Одна из самых известных австралийских достопримечательностей – скала Улуру была снята с высоты птичьего полета.

Это стало возможным благодаря разрешению лидеров аборигенов, которые считают скалу священной и проводят у нее обряды.

  • 30 августа 2016
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