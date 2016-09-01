Дипломатия на куклах: о чем будут говорить на саммите G20
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Дипломатия на куклах: о чем будут говорить на саммите G20

Мировые лидеры соберутся в китайском городе Ханчжоу на саммит Большой Двадцатки, который пройдет 4 и 5 сентября.

Корреспондент Би-би-си в Китае Кэрри Грэйси объясняет, какие вопросы предстоит обсудить главам государств.

  • 1 сентября 2016
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