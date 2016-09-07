Станут ли паралимпийцами ветераны войны на востоке Украины?
В Рио-де-Жанейро открываются Паралимпийские игры, к участию в которых не допустили российских спортсменов.
В то же время Украина, одна из самых сильных в мире паралимпийских сборных, отправляет 172 атлета - рекордное число - и надеется закончить выступление в тройке лидеров по количеству медалей.
Возможно, уже через четыре года в Токио еще больше украинских спортсменов отправятся на Паралипиаду, ведь совсем недавно в стране заработала новая программа реабилитации получивших ранения участников боевых действий на востоке Украины.
Украинский паралимпийский комитет надеется, что хотя бы некоторые участники программы, которую наполовину финансирует НАТО, начнут серьезно заниматься паралимпийским спортом.
На базе во Львовской области, где проходят сборы участников программы "Возвращение к Жизни", побывал корреспондент Би-би-си Андрей Кравец.
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7 сентября 2016