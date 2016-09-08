BBC Pop Up в России: поклонение природе на Алтае
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BBC Pop Up в России: как на Алтае поклоняются природе

BBC Pop Up, передвижное бюро Би-би-си, отправилось в Россию, чтобы снять несколько коротких документальных фильмов для BBC World News, сайта BBC News и Русской службы Би-би-си.

В этот раз наши корреспонденты побывали на Алтае и поговорили с бабой Тасей о поклонении природе и алтайских традициях.

Предыдущие сюжеты в этой серии рассказывали о подмосковной деревне, в которой живут оставшиеся без родителей дети, и о Зикре - исламской духовной практике суфизма.

Авторы BBC Pop Up также поговорили с пассажирами Транссибирского экспресса о США и Дональде Трампе.

А также - отправились на дачу, чтобы рассказать о том, как россияне отдыхают.

Авторы видео - Мэтт Данцико, Эмма Уэллс и Максим Ломакин.

  • 8 сентября 2016
Go to next video: BBC Pop Up в России: пассажиры поезда о США и Трампе