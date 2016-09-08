"Палаток нет, приходите завтра": переполненный лагерь Кале
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"Палаток нет ": переполненный лагерь в Кале

Волонтеры, помогающие беженцам и мигрантам в лагере "Джунгли" в Кале, рассказали Би-би-си, что у них заканчиваются палатки, еда и место, где можно разместить продолжающих прибывать людей.

Число живущих там оценивается минимум в 9 тыс. человек, многие из них хотят получить убежище в Британии.

Французские власти пообещали в ближайшие месяцы закрыть лагерь.

Репортаж корреспондента Би-би-си Ричарда Галпина.

  • 8 сентября 2016
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