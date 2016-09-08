Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Палаток нет ": переполненный лагерь в Кале
Волонтеры, помогающие беженцам и мигрантам в лагере "Джунгли" в Кале, рассказали Би-би-си, что у них заканчиваются палатки, еда и место, где можно разместить продолжающих прибывать людей.
Число живущих там оценивается минимум в 9 тыс. человек, многие из них хотят получить убежище в Британии.
Французские власти пообещали в ближайшие месяцы закрыть лагерь.
Репортаж корреспондента Би-би-си Ричарда Галпина.
-
8 сентября 2016
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне