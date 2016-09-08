ТВ-новости: три метра до катастрофы
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: Три метра до катастрофы, или Опасные игры в воздухе

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 8 сентября:

  • Над Черным морем чуть не столкнулись американский и российский истребители. Почему военные летчики разных стран провоцируют друг друга, слишком близко подлетая к границам?
  • Мигрантов в Кале становится все больше. Французские власти грозятся закрыть лагерь, в котором заканчивается место и которому не хватает оборудования и продовольствия.
  • И какой вклад в искусство внесут трехмерные принтеры? Обозреватель Русской службы увековечил себя с помощью новейших технологий.
  • 8 сентября 2016
Go to next video: Английский: учим язык по новостям