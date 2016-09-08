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ТВ-новости: Три метра до катастрофы, или Опасные игры в воздухе
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 8 сентября:
- Над Черным морем чуть не столкнулись американский и российский истребители. Почему военные летчики разных стран провоцируют друг друга, слишком близко подлетая к границам?
- Мигрантов в Кале становится все больше. Французские власти грозятся закрыть лагерь, в котором заканчивается место и которому не хватает оборудования и продовольствия.
- И какой вклад в искусство внесут трехмерные принтеры? Обозреватель Русской службы увековечил себя с помощью новейших технологий.
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8 сентября 2016
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