Сердитый песик Ануко - конкурент Ворчливой Кошечки
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Сердитый песик Ануко - конкурент Ворчливой Кошечки

Забудьте про Ворчливую Кошечку и познакомьтесь с Сердитым Песиком из британского графства Шропшир.

Хаски Ануко оттачивал свой мрачный взгляд со щенячьего возраста.

С тех пор у Ануко появились тысячи поклонников в соцсетях.

Сердитый взгляд пса помог его хозяйке, Джасмин Милтон, заработать 20 тысяч фунтов.

  • 9 сентября 2016
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