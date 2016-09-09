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Сердитый песик Ануко - конкурент Ворчливой Кошечки
Забудьте про Ворчливую Кошечку и познакомьтесь с Сердитым Песиком из британского графства Шропшир.
Хаски Ануко оттачивал свой мрачный взгляд со щенячьего возраста.
С тех пор у Ануко появились тысячи поклонников в соцсетях.
Сердитый взгляд пса помог его хозяйке, Джасмин Милтон, заработать 20 тысяч фунтов.
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9 сентября 2016
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