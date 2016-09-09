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Сирия: жители осажденной Муадамии покидают город
Госсекретарь США Джон Керри и его российский коллега Сергей Лавров в пятницу встречаются в Женеве для переговоров по общенациональному перемирию в Сирии.
На протяжении нескольких недель министры пытались выработать договоренности, однако несколько острых углов так и не удалось сгладить.
Соглашение должно открыть доступ для гуманитарной помощи в Алеппо и другие осажденные сирийские города.
Один из таких городов - Муадамия. В четверг некоторым мирным жителям удалось его покинуть.
С ними поговорил корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн.
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9 сентября 2016
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