Паралимпиада в Рио: из безработных в помощники

Кто выиграет и кто проиграет от Олимпиады в Рио?

По мнению критиков, приоритеты при распределении средств на подготовку к Олимпиаде в Рио расставлялись неверно. В свою очередь, местные чиновники уверяют, что у Игр-2016 будет наследие, а средства на их подготовку расходуются экономно.