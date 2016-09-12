Паралимпиада в Рио: из безработных в помощники
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Паралимпиада в Рио: из безработных в помощники

Паралимпийские игры в Рио в самом разгаре, но еще три недели назад они были на грани срыва из-за финансовых проблем.

А без кого любые паралимпиады вообще невозможны?

Андрей Кравец пообщался в Рио с одной из тех, кто помогает посетителям Игр, - 43-летней Жаклин Тейшейрой.

  • 12 сентября 2016
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