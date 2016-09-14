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1820 дней, которые потрясли мир: 60-е на выставке в Лондоне
Радикальная транформация, которую западное общество пережило в период с 1966 по 1970 год, стала темой выставки в лондонском Музее Виктории и Альберта.
События той поры были революционными - в музыке, моде, дизайне, даже в человеческих отношениях, политике и законодательстве. А началось все с революционного взрыва рок-музыки.
Именно так, цитатой из песни Битлз "You Say You Want a Revolution" (Вы говорите, что хотите революции?) - назвал музей выставку, на которой побывал обозреватель Русской службы Би-би-си по вопросам культуры Александр Кан.
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14 сентября 2016
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