1820 дней, которые потрясли мир: 60-е на выставке в Лондоне

Радикальная транформация, которую западное общество пережило в период с 1966 по 1970 год, стала темой выставки в лондонском Музее Виктории и Альберта.

События той поры были революционными - в музыке, моде, дизайне, даже в человеческих отношениях, политике и законодательстве. А началось все с революционного взрыва рок-музыки.

Именно так, цитатой из песни Битлз "You Say You Want a Revolution" (Вы говорите, что хотите революции?) - назвал музей выставку, на которой побывал обозреватель Русской службы Би-би-си по вопросам культуры Александр Кан.