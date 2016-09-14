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Кандидат в Думу от "Парнаса": это нечестная борьба
Наталья Грязневич баллотируется в российскую Государственную Думу от оппозиционной партии "Парнас".
Она - одна из 18 кандидатов, которых поддерживает экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.
На этот раз больше кандидатов от оппозиции получили возможность участвовать в выборах.
Но Наталья говорит, что это - нечестная борьба.
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14 сентября 2016
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