Кандидат в Госдуму от партии "Парнас": это нечестная борьба
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Кандидат в Думу от "Парнаса": это нечестная борьба

Наталья Грязневич баллотируется в российскую Государственную Думу от оппозиционной партии "Парнас".

Она - одна из 18 кандидатов, которых поддерживает экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

На этот раз больше кандидатов от оппозиции получили возможность участвовать в выборах.

Но Наталья говорит, что это - нечестная борьба.

  • 14 сентября 2016
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