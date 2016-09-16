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Видео
Сочные червячки в Мексике? Вкуснятина!
В мире существует 200 съедобных насекомых, из них примерно четверть обитает в Мексике.
И для многих мексиканцев жареные кузнечики – любимое блюдо.
Съедобны ли они и просто ли их поймать, выясняла корреспондент Би-би-си Кэти Уотсон.
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16 сентября 2016
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