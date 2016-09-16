Сочные червячки в Мексике? Вкуснятина!
Media playback is unsupported on your device
Видео

Сочные червячки в Мексике? Вкуснятина!

В мире существует 200 съедобных насекомых, из них примерно четверть обитает в Мексике.

И для многих мексиканцев жареные кузнечики – любимое блюдо.

Съедобны ли они и просто ли их поймать, выясняла корреспондент Би-би-си Кэти Уотсон.

  • 16 сентября 2016
Go to next video: Перец-чили или кузнечик? #Londonблог на фестивале гурманов