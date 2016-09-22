Дневник из Мосула: "Я как будто в тюрьме"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Дневник из Мосула: "Я как будто в тюрьме"

Ахмед (имя героя изменено) был студентом в Университете Мосула, когда боевики ИГ захватили этот город на севере Ирака в 2014 году.

Университет закрылся, и жизнь в городе превратилась в ежедневную борьбу за выживание.

Этим летом Ахмеду удалось сбежать. За неделю до этого он вел аудиодневник для Би-би-си, рискуя своей жизнью.

  • 22 сентября 2016
Go to next video: Освобожденный город в Ираке: тюрьмы и подземелья ИГ