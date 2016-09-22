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Дневник из Мосула: "Я как будто в тюрьме"
Ахмед (имя героя изменено) был студентом в Университете Мосула, когда боевики ИГ захватили этот город на севере Ирака в 2014 году.
Университет закрылся, и жизнь в городе превратилась в ежедневную борьбу за выживание.
Этим летом Ахмеду удалось сбежать. За неделю до этого он вел аудиодневник для Би-би-си, рискуя своей жизнью.
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22 сентября 2016
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