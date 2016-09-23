Как интернет спас покемонов дядюшки Дэвида
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Как интернет спас покемонов дядюшки Дэвида

Дядюшка Дэвид живет в Куала-Лумпуре, у него был диагностирован рак.

Однажды кто-то заказал ему 250 покемонов. Но так и не пришел за ними. А потом произошло вот что...

  • 23 сентября 2016
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