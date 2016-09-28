Том Хэнкс затесался на свадьбу к незнакомцам

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Голливудский актер Том Хэнкс сделал сюрприз молодоженам в Нью-Йорке
Обладатель "Оскара", голливудский актер Том Хэнкс во время пробежки в Центральном парке в Нью-Йорке догнал молодоженов Элизабет и Райана.
Актер подошел к молодым людям, поздравил их и пожелал счастья.
Он также сфотографировался с ними и разместил фото в своем "Инстаграме".
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28 сентября 2016
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