Том Хэнкс затесался на свадьбу к незнакомцам
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Голливудский актер Том Хэнкс сделал сюрприз молодоженам в Нью-Йорке

Обладатель "Оскара", голливудский актер Том Хэнкс во время пробежки в Центральном парке в Нью-Йорке догнал молодоженов Элизабет и Райана.

Актер подошел к молодым людям, поздравил их и пожелал счастья.

Он также сфотографировался с ними и разместил фото в своем "Инстаграме".

  • 28 сентября 2016
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