Колумбийцы отвергли соглашение с ФАРК: что дальше?
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Колумбийцы отвергли соглашение с ФАРК: что дальше?

Жители Колумбии на референдуме проголосовали против перемирия с леворадикальной группировкой ФАРК на предложенных правительством условиях.

Соглашение призвано положить конец вооруженному конфликту длительностью более полувека.

Ранее президент страны Хуан Мануэль Сантос говорил, что запасного плана - в случае подобного исхода референдума - у правительства нет.

Сейчас колумбийские власти и лидеры повстанцев пытаются найти выход из ситуации и помешать возобновлению войны.

  • 3 октября 2016
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