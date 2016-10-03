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Колумбийцы отвергли соглашение с ФАРК: что дальше?
Жители Колумбии на референдуме проголосовали против перемирия с леворадикальной группировкой ФАРК на предложенных правительством условиях.
Соглашение призвано положить конец вооруженному конфликту длительностью более полувека.
Ранее президент страны Хуан Мануэль Сантос говорил, что запасного плана - в случае подобного исхода референдума - у правительства нет.
Сейчас колумбийские власти и лидеры повстанцев пытаются найти выход из ситуации и помешать возобновлению войны.
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3 октября 2016
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