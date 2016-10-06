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В США ждут "Мэтью": пустые полки и обязательная эвакуация
Число жертв урагана "Мэтью" растет. Счет погибших идет на десятки, причем только на Гаити погибли более ста человек. О жертвах сообщили также Доминиканская Республика, Багамы и Куба.
Власти предупредили 2 млн жителей американских штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина об опасности стихийного бедствия и настоятельно рекомендовали временно эвакуироваться.
Синоптики сообщают, что подобного по силе урагана на Атлантическом побережье США не было более чем 10 лет.
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6 октября 2016
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