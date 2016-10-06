В США ждут "Мэтью": пустые полки и обязательная эвакуация
Media playback is unsupported on your device
Видео

В США ждут "Мэтью": пустые полки и обязательная эвакуация

Число жертв урагана "Мэтью" растет. Счет погибших идет на десятки, причем только на Гаити погибли более ста человек. О жертвах сообщили также Доминиканская Республика, Багамы и Куба.

Власти предупредили 2 млн жителей американских штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина об опасности стихийного бедствия и настоятельно рекомендовали временно эвакуироваться.

Синоптики сообщают, что подобного по силе урагана на Атлантическом побережье США не было более чем 10 лет.

  • 6 октября 2016
Go to next video: Гуманитарная катастрофа на Гаити из-за урагана "Мэтью"