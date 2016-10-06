Зачем перелетать через Темзу на реактивном ранце?
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Пилот четыре минуты продержался над Темзой на реактивном ранце

Бывший британский пилот Дэвид Мэймен совершил 4-минутный полет над Темзой на высоте 30 метров на реактивном ранце JB-10.

Активист надеется привлечь внимание общественности и собрать деньги, чтобы создать версию ранца с электродвигателем.

Сейчас аппарат работает на бензине.

Мэймен рассчитывает, что версия с электродвигателем будет стоить 200 тысяч фунтов и поступит в продажу в 2019 году.

  • 6 октября 2016
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