ТВ-новости: армия Ирака начала наступление на оплот ИГ, город Мосул
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ТВ-новости: армия Ирака начала наступление на оплот ИГ, город Мосул

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 17 октября:

  • Армия Ирака начала наступление на оплот исламских экстремистов в Мосуле. Боевой дух иракской армии на подъеме, но сопротивление джихадистов будет упорным.
  • Путь в "Небесный дворец". Китай отправил первых космонавтов на месяц на орбиту на собственную станцию. Корреспондента пустили посмотреть, как это происходило.
  • Собачья жизнь по-британски. Автор лондонского видеоблога Бен Тавенер посетил приют для бездомных собак и кошек в лондонском районе Баттерси.
  • 17 октября 2016
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